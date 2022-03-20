В Ізюмі з'являється своя "Чорнобаївка": ЗСУ знищує окупантів, які хочуть звести блокпост
Джерело:Суспільне Харків
В Ізюмі російські окупанти безрезультатно роблять спроби звести блокпост на виїзді з міста. Однак Збройні Cили України вже вкотре знищують їх на місці.
ЗСУ раз-за разом знищує ворога під Ізюмом
Під Харковом тривають бої. Росія вкотре намагається звести блокпост на виїзді з міста Ізюм та щоразу потрапляє під обстріл ЗСУ.
Увага Хоробрі жителі Херсона і Каховки вийшли на мирні мітинги за Україну: щемливі відео
Здається, в Ізюмі з'являється своя "Чорнобаївка". Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блокпост біля посту поліції на виїзді з міста, але Збройні Cили України раз за разом відправляють їх там в пекло,
– повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.
Чому Ізюм порівнюють з Чорнобаївкою
Село Чорнобаївка біля Херсона вже легендарне. Саме тут розташований аеродром, де постійно зазнає втрат російська армія. До слова, втрати чималі: так, 7 березня ЗСУ знищило у Чорнобаївці близько 30 вертольотів, через тиждень – ще 7.
Детально Ми влупили їх у Чорнобаївці вшосте, – Арестович про розбитих окупантів
До слова, ЗСУ показали рекордну ефективність використання Javellin: відео