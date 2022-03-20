В Ізюмі з'являється своя "Чорнобаївка": ЗСУ знищує окупантів, які хочуть звести блокпост

В Ізюмі російські окупанти безрезультатно роблять спроби звести блокпост на виїзді з міста. Однак Збройні Cили України вже вкотре знищують їх на місці.

ЗСУ раз-за разом знищує ворога під Ізюмом

Під Харковом тривають бої. Росія вкотре намагається звести блокпост на виїзді з міста Ізюм та щоразу потрапляє під обстріл ЗСУ.

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Здається, в Ізюмі з'являється своя "Чорнобаївка". Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блокпост біля посту поліції на виїзді з міста, але Збройні Cили України раз за разом відправляють їх там в пекло,

– повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

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Село Чорнобаївка біля Херсона вже легендарне. Саме тут розташований аеродром, де постійно зазнає втрат російська армія. До слова, втрати чималі: так, 7 березня ЗСУ знищило у Чорнобаївці близько 30 вертольотів, через тиждень – ще 7.

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