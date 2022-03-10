Javelin знищив російський танк з антиджавеліновим захистом
10 березня 2022 , 11:22Читать новость на русском
Джерело:"Енергоатом"
Росіяни не перестають дивувати своїми "технологіями". Наприклад, на танки почали встановлювати антиджавелінові решітки, але й ті не врятували від праведного вогню.
Українським військовим вдалося підбити ворожий такн під Вознесенськом. Танк Т-72Б3 росіяни "оснастили" антиджавеліновим захистом.
Зверніть увагу Багато спаленої техніки: у Генштабі підрахували нові втрати окупантів
Яка армія – така й решітка,
– коротко підсумували в "Енергоатомі".
Російський танк з антиджавеліновою решіткою, який знищив Javelin / Фото з телеграму "Енергоатома"
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!