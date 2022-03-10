Javelin знищив російський танк з антиджавеліновим захистом

10 березня 2022 , 11:22
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Джерело:

"Енергоатом"

Росіяни не перестають дивувати своїми "технологіями". Наприклад, на танки почали встановлювати антиджавелінові решітки, але й ті не врятували від праведного вогню.

Українським військовим вдалося підбити ворожий такн під Вознесенськом. Танк Т-72Б3 росіяни "оснастили" антиджавеліновим захистом.

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Яка армія – така й решітка,
– коротко підсумували в "Енергоатомі".


Російський танк з антиджавеліновою решіткою, який знищив Javelin / Фото з телеграму "Енергоатома"

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Автор: Іван Магуряк