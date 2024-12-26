Загадковий китайський винищувач: що потрапило на кадри, що вірусяться в інтернеті

Загадковий китайський "винищувач", який нещодавно помітили, може бути новим тактичним бомбардувальником JH-XX. Раніше в ЗМІ вже з’являлися повідомлення про розробку цієї моделі.

Світ активно обговорює фотографії, на яких зафіксована велика машина з кількома двигунами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Який китайський літак потрапив на відео

На думку Defense Express, дані з профільних джерел вказують, що мова йде про бомбардувальник JH-XX, підготовка якого до першого польоту, ймовірно, завершена.

Довідка: JH-XX – західний індекс проєкту китайського винищувача-бомбардувальника, який створений спеціально для війни у Тихому океані.

Особливості літака викликають додатковий інтерес. За розмірами він більший за J-20S – двомісний винищувач п’ятого покоління, який супроводжував його під час польоту.

Експерти виділили ключові характеристики літака:

Він оснащений трьома двигунами з плоскими соплами;

Основні опори шасі мають двоколісні візки, що свідчить про можливу злітну масу понад 40 – 50 тонн;

Він виконаний за схемою "безхвостка", без горизонтального та вертикального оперення;

Повітрозабірники розташовані з боків літака, а третій – над кабіною екіпажу, розрахованого на двох осіб;

Максимальна швидкість може досягати 2,5 Маха, крейсерська – 1,5 Маха. Бойовий радіус – близько 3000 кілометрів;

У внутрішніх відсіках JH-XX може розміщувати до восьми крилатих ракет.

Фахівці зазначають, що JH-XX не можна назвати винищувачем шостого покоління. Втім, подальші висновки зробити поки що складно.