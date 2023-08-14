Давно вже не було знищення таких цілей, – Ігнат навів деталі збиття ворожого Ка-52

Збройні Сили щодня ліквідовують ворожу техніку. Зокрема, їм вдалось знищити на Бахмутському напрямку російський бойовий вертоліт Ка-52. Востаннє вони приземляли такого типу літак близько тижня тому.

У понеділок вранці, 14 серпня, стало відомо, що неподалік від Бахмута на Донеччині українська армія знищила Ка-52 "Алігатор" за допомогою зенітної керованої ракети. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Ліквідовано Ка-52 окупантів

Власне, спікеру поставили запитання стосовно того, як саме українські оборонці приземлили багатоцільовий вертоліт, що також відомий як "Алігатор".

Та як зазвичай: виявили своєчасно і знищили, – відповів Ігнат та додав: Наші комплекси ще радянського зразка потребують посиленої уваги. Людський фактор дуже сильно впливає. Зенітно-ракетним підрозділом була організована злагоджена, виважена робота. І було знищено на Бахмутському напрямку зенітно-керованою ракетою цей вертоліт.

Окрім того, за його словами, давно вже не було таких знищених цілей – себто літаків-вертольотів. Варто сказати, що востаннє ЗСУ приземляли "Алігатора" близько тижня тому, про що повідомляв командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Роботине (село у Запорізькій області – 24 Канал). Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу,

– написав він.

Зверніть увагу! У Генштабі повідомляли, що станом на ранок 14 серпня відомо про 315 знищених літаків та 313 гелікоптерів ворога від початку повномасштабного вторгнення.

Скільки коштує "Алігатор"

Вартість одного Ка-52 становить 484 мільйони рублів. Це близько 154,2 мільйона гривень. Загалом до початку широкомасштабної війни таких літаків було на озброєні в росіян близько 90 одиниць.