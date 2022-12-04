Ще мінус один: захисники Сходу збили російський Ка-52 – вражаючі кадри

Удень 4 грудня українські воїни вдало "приземлили" ще один російський гелікоптер. Наші захисники збили ворожий Ка-52.

Це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування "Схід".

Зверніть увагу Впевнено наближаємося до 100 тисяч: втрати ворога станом на 4 грудня

Як наші воїни збили російський гелікоптер

Російський гелікоптер у небі на Сході збив підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід". Влучним пострілом наші воїни збили Ка-52, унаслідок чого той пішов на "жорстку посадку".

Українські воїни збили ворожий Ка-52: епічне відео

Таким чином наші воїни додали ще один гелікоптер до статистики Генштабу ЗСУ. Варто відзначити, що станом на 4 грудня українські захисники та захисниці вдало "приземлили" вже 263 російські гелікоптери.

Крім того, українські воїни за час повномасштабного вторгнення успішно збили 281 російський літак, про збиття одного з яких стало відомо 3 грудня, коли наші воїни опублікували відповідне відео зі збиттям ворожого літака під Бахмутом на Донеччині.

А ще наші воїни від 24 лютого вже ліквідували таку кількість окупантів, що число загиблих у війні загарбників невпинно наближається до позначки 100 тисяч.

Актуальна статистика втрат ворога