Ще мінус один: захисники Сходу збили російський Ка-52 – вражаючі кадри
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Удень 4 грудня українські воїни вдало "приземлили" ще один російський гелікоптер. Наші захисники збили ворожий Ка-52.
Це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування "Схід".
Зверніть увагу Впевнено наближаємося до 100 тисяч: втрати ворога станом на 4 грудня
Як наші воїни збили російський гелікоптер
Російський гелікоптер у небі на Сході збив підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід". Влучним пострілом наші воїни збили Ка-52, унаслідок чого той пішов на "жорстку посадку".
Українські воїни збили ворожий Ка-52: епічне відео
Таким чином наші воїни додали ще один гелікоптер до статистики Генштабу ЗСУ. Варто відзначити, що станом на 4 грудня українські захисники та захисниці вдало "приземлили" вже 263 російські гелікоптери.
Крім того, українські воїни за час повномасштабного вторгнення успішно збили 281 російський літак, про збиття одного з яких стало відомо 3 грудня, коли наші воїни опублікували відповідне відео зі збиттям ворожого літака під Бахмутом на Донеччині.
А ще наші воїни від 24 лютого вже ліквідували таку кількість окупантів, що число загиблих у війні загарбників невпинно наближається до позначки 100 тисяч.
Актуальна статистика втрат ворога
- близько 91 150 окупантів;
- 2 922 танків;
- 5 892 бойових броньованих машин;
- 1 908 артилерійських систем;
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 210 засобів ППО;
- 1 573 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.