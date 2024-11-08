"Алігатор" долітався: російські воєнкори заявили про втрату ударного гелікоптера Ка-52
Росія могла втратити черговий ударний гелікоптер. Мовиться про Ка-52 "Алігатор".
На це вказують дописи російських воєнкорів. Також міг загинути один із членів екіпажу, передає 24 Канал.
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Що відомо про втрату Ка-52 у росіян
Увечері 7 листопада російські воєнкори повідомили про втрату ударного гелікоптера Ка-52. Також вони повідомляють, що командиру гелікоптера не вдалося вижити, а штурман зміг врятуватися. Ймовірно, він вижив завдяки системі катапультування, яка є у Ка-52.
Росіяни втратили Ка-52 / Скриншот
Інших подробиць воєнкори не розголошують, тому залишається невідомим, де та чому окупанти втратили ударний гелікоптер.
Зазначимо, що вартість Ка-52 сягає 16 мільйонів доларів.
Що відомо про Ка-52
Російська пропаганда називає Ка-52 "найкращим ударним вертольотом у світі". "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) є командирською машиною армійської авіації, призначеною для розвідки, вказування цілей та координації дій групи бойових вертольотів.
Ка-52 може уражати бронетехніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Він є модернізованою версією Ка-50 "Чорна акула" та оснащений гарматною установкою з лазерною системою наведення, протитанковими керованими ракетами, авіабомбами та іншими видами зброї.
Його виробництво в Росії розпочалося у 2008 році, і за відкритими даними, загалом було випущено близько 170 одиниць. З початку повномасштабної війни в Україні було знищено кілька десятків Ка-52.