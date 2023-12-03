Ще одна реальна проблема для України: Ігнат пояснив, що допоможе проти КАБів

Прифронтові області нашої держави постійно потерпають від керованих авіаційних бомб, які окупанти запускають зі своєї тактичної авіації. Цей вид зброї став реальною проблемою для наших захисників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас він наголосив, що у боротьбі проти КАБів можуть допомогти літаки західного зразка, передає 24 Канал.

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КАБ роблять проблеми нашим захисникам

Ігнат наголосив, що ще на початку вторгнення Росії пуски керованих авіабомб були поодинокі. Проте тепер російська армія може скинути за день до сотні такого типу бомб, особливо на Півдні України.

КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько 100 за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам,

– уточнив він.

Речник наголосив, що ефективною допомогою у протидії з КАБами може бути західний винищувач F-16, який Україна має отримати від партнерів. Зокрема, ці літаки можуть ефективно знищувати авіацію ворога.

"Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", – сказав Ігнат.

Водночас речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного марафону підкреслив, що окупанти скидають КАБи на прифронтові території, оскільки російська авіація не може залітати у зону дії української ППО.

Він наголосив, що штурмовики й вертольоти, такі як Ка-52 і Мі-24, українські військові збивають, як тільки вони потрапляють у зону дії нашої ППО. Водночас КАБ росіяни запускають за 50 – 70 кілометрів за лінією бойового зіткнення, куди все ще не досягає наша протиповітряна оборона.

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