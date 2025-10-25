Російські авіабомби вперше атакували Кам'янське, що за 150 кілометрів від фронту

В суботу, 25 жовтня, окупанти вперше атакували КАБом Кам'янське Дніпропетровської області. Жителі почули гучний вибух.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про удар?

Місцеві телеграм-канали повідомили про гучний вибух у Кам'янському на тлі інформації про загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Атаку ворога підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.

КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Кам'янське,

– написали захисники.

У місті чули роботу ППО та потужний вибух. Імовірно, російські загарбники використали УМПБ-5Р, "Гром-Е1".

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив для 24 Каналу, що поки зарано говорити, що найближчим часом Росія посилить удари КАБами, проте ворог намагається це зробити. Особлива загроза зберігається там, де запуски КАБів може здійснювати тактична авіація.

Насамперед мовиться про Одесу, Запоріжжя, Херсон і Дніпропетровщину – на Півдні; Чернігів, Суми та Харків – на Півночі та Харківщину й частково Полтавщину – на Сході.

