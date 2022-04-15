Кабельні мережі Угорщини розпочали трансляцію українських телеканалів

З квітня 2022 року у кабельних мережах Угорщини почали транслювати телевізійні канали з України.

Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства культури і інформаційної політики України, Посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ)).

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У Будапешті провайдер кабельного телебачення "Telecom" транслює телеканали "Україна 24", та "1+1". Відомо, що ці телеканали об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України.



Українські телеканали в Угорщині / Фото Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

Крім того, Угорська асоціація комунікацій повідомила, що з 31 березня 2022 року відповідні технічні параметри та юридичні умови для трансляції українських телеканалів мають майже усі мовники та провайдери кабельних мереж на території Угорщини. Їх є близько 150.

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