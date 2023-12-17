В одному з потенційних кабінетів Залужного знайшли "прослушку": СБУ відкрила справу

17 грудня у кабінеті Головнокомандувача знайшли "прослушку". Хто встановив пристрій, наразі невідомо.

Низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють про те, що сьогодні 17 грудня в кабінеті генерала Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування.

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Що відомо про інцидент

Так, у медіа пишуть, що виявлені у кабінеті Головнокомандувача пристрої призначені для зчитування інформації з елементів невстановленого зразку. Відповідно наразі дізнатися, хто саме встановив їх, не можна.

Зазначається, що "прослушку" помітили при підготовці кабінету до роботи.

У "Бабель", зокрема, заявляють, що в СБУ не спростували інформацію подану у ЗМІ, але й не підтвердили. Втім, у відомстві заявили про початок розслідування.

"Українська правда" пише про те, що пристрої для прослуховування знайшли також у кількох співробітників генерала.

У СБУ відреагували

У СБУ підтвердили, що у Залужного знайшли "прослушку". Щоправда, там уточнили інформацію, раніше подану ЗМІ. Пристрій виявили не безпосередньо у кабінеті генерала, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Крім того, там зазначили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

ВІдомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Залужний готує новий наступ у 2024 році

Німецьке видання Welt зазначає, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на наступний рік. Журналісти зауважують, що він буде саме таким, яким генерал хотів його зробити влітку 2023 року. Провести літній контрнаступ у цьому році військовий погодився лише з політичних міркувань. Він не вірив у те, що можна досягти успіху без авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами. І у такий спосіб зберіг життя солдатів, техніку та виграв час.

Видання пише, що в України – великі плани. Зокрема, вона ще не використала багато броньованої техніки, яку передали союзники. Крім того, частину обіцяного озброєння їй ще не передали. Так, з 200 обіцяних танків Leopard 1 Київ отримав лише 30.

Також в Україні сподіваються отримати новітнє озброєння від США. Про це свідчить список зброї, який українське керівництво передало Вашингтону. У ньому, зокрема, – бойові вертольоти Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18.

У медіа підкреслюють, що підготовка Києва до нового наступу відбувається на тлі "глухого кута" на фронті, а також вагання західних партнерів щодо підтримки України.