Кабмін хоче розширити компенсації за затримку пенсій і зарплат
Кабінет Міністрів України планує розширити компенсації за затримку пенсій, зарлпат та інших виплат. Зокрема до списку хочуть додати суму індексації грошових доходів громадян та довічне утримання.
На засіданні 8 липня уряд вже розглянув відповідний законопроєкт про внесення змін до закону щодо компенсацій. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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Після внесення змін список виплат, за затримку яких мали би платити компенсацію, має виглядати так:
- пенсія,
- щомісячне грошове довічне утримання,
- соціальні виплати,
- стипендії,
- заробітна плата,
- сума індексації грошових доходів громадян.
Наразі у законі прописані лише пенсії, соцвиплати, стипендії та зарплати.
Закон про внесення змін до закону щодо компенсацій / Телеграм Олексія Гончаренка
Закон про внесення змін до закону щодо компенсацій / Телеграм Олексія Гончаренка