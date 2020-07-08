Кабінет Міністрів України планує розширити компенсації за затримку пенсій, зарлпат та інших виплат. Зокрема до списку хочуть додати суму індексації грошових доходів громадян та довічне утримання.

На засіданні 8 липня уряд вже розглянув відповідний законопроєкт про внесення змін до закону щодо компенсацій. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Після внесення змін список виплат, за затримку яких мали би платити компенсацію, має виглядати так:

пенсія,

щомісячне грошове довічне утримання ,

, соціальні виплати,

стипендії,

заробітна плата,

сума індексації грошових доходів громадян.

Наразі у законі прописані лише пенсії, соцвиплати, стипендії та зарплати.

Закон про внесення змін до закону щодо компенсацій / Телеграм Олексія Гончаренка





Закон про внесення змін до закону щодо компенсацій / Телеграм Олексія Гончаренка