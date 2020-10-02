Уряд може скасувати обмеження на зарплати держслужбовців: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня підписав закон з поправками до держбюджету України на 2020 рік. Тепер український уряд зможе скасувати обмеження на зарплати у державних компаніях.
Кабінет міністрів планує скасувати обмеження зарплат держслужбовців, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Поправки до закону дали право Кабміну скоротити термін дії обмежень, заборон та пільг, які встановили закони, що прийняли для боротьби з коронавірусом.
Коротко про обмеження зарплат для держслужбовців
- У квітні Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць починаючи з 1 квітня і до кінця карантину.
- Конституційний суд 28 серпня визнав, що таке обмеження зарплат держслужбовців і суддів у період карантину є незаконним.
- Шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що подає у відставку з посади члена наглядової ради Укрзалізниці. Серед причин свого рішення Ослунд назвав й проблему з зарплатою.
- В Офісі Президента, коментуючи відставку Ослунда заявили, що "ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло".