Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня підписав закон з поправками до держбюджету України на 2020 рік. Тепер український уряд зможе скасувати обмеження на зарплати у державних компаніях.

Кабінет міністрів планує скасувати обмеження зарплат держслужбовців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Поправки до закону дали право Кабміну скоротити термін дії обмежень, заборон та пільг, які встановили закони, що прийняли для боротьби з коронавірусом.

Коротко про обмеження зарплат для держслужбовців