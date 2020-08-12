Уряд вирішив передати понад 200 об'єктів Фонду держмайна для приватизації. Кілька десятків підприємств зі списку виключили. Окрім цього, протягом 4 років приватизують державні спиртзаводи.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня, інформує 24 канал.

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Повний список об'єктів можна знайти у розпорядженні. Деякі підприємства з переліку забрали:

Завод порошкової металургії;

"Львіввугілля";

Шахта "Надія";

"Лисичанськвугілля";​

"Укренергопраця";

"Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу";

Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів;

"Екотрансенерго";

"Кривбаспроект";

"Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв";

"Харківське промислово - торгове підприємство";

"Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів";

"Науково-дослідний і проєктний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія";

"Укрпромзовнішекспертиза";

Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз";

"НДЦ рідких мінеральних добрив";

Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес";

"Розрахунково-кліринговий центр";

"Полупанівський кар'єр";

"Держінформаналітика";

"Партнерський фонд";

"Промислово-металургійний консалтинг";

"Фінпро";

Приватизація спиртзаводів

Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Тобто до цього часу державні спиртзаводи уряд планує виставити на продаж. Такі дії направленні на виведення спиртового ринку з тіні.

Що контролюватиме держава

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, скоро уряд представить законопроєкт про об'єкти, які мають залишитися під контролем держави. Їх буде приблизно 300. Це, зокрема, "Нафтогаз" та "Енергоатом".

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