Крім гучних реформ, в Україні проводять вузькі технічні зміни, на яких не пропіаришся. Зміна системи оцінки – одне з них

Я виділяю для себе у державному секторі таке поняття як "тихі реформи". Так називають вузькі технічні зміни, суть яких не винесеш в гучний заголовок, і на яких не пропіаришся з трибуни, але які згодом виливаються в реальну оптимізацію адміністративних процесів та економію для громадян.

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Про ефективні реформи

Приклад такої тихої реформи – зміна системи оцінки, яку реалізує Фонд державного майна.

Трохи про хронологію цього процесу.

Наприкінці минулого року, парламентська монобільшість ліквідувала масштабну корупційну схему у сфері реєстрації оцінки майна. В основі схеми лежало те, що для здійснення будь-яких правочинів (продаж, дарування) людині потрібно отримати оцінку майна, яка використовується, як база оподаткування. Отримати її можна у професійних оцінювачів, яких в Україні тисячі, і які, в силу своєї численності, конкурують між собою. Ситуація на цьому ринку приблизно така ж, як з нотаріусами.

Після проведення оцінки, оцінювач вносить дані про майно в держреєстр. І тут – слідкуйте за руками – з'являються кілька електронних майданчиків, які виступають безальтернативним посередником під час передачі такої інформації до державної бази даних. Їх було всього чотири на всю країну, і їхні послуги коштували близько 1800 грн за кожну дію.

5 грудня 2019 року, цих посередників було ліквідовано Законом України № 354-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". Ліквідовано спочатку "на папері", оскільки схема глибоко увійшла в архітектуру ринку, і різкі рухи були неможливі через ризик блокувати взагалі усі угоди в країні.

Як змінилась процедура?

Тому закон ввів два етапи трансформації системи оцінки.

Перший передбачав запуск державного Сервісу внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

У рекордні терміни (за 32 дні, якщо бути точним) Фонд держмайна за допомогою активістів, волонтерів і силами власної команди розробив безкоштовний технологічний сервіс, який дав змогу оцінювачам працювати без посередників. 31 січня 2020 року, ФДМУ відключив авторизовані електронні майданчики.

За п'ять місяців роботи Сервісу, не переплачуючи зайвому посереднику, громадяни заощадили 270 млн гривень. Ну і, відповідно, ці кошти не отримали штучно створені посередники.

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Корективи пандемії

На другому етапі реформи системи оцінки повинна бути запущена адміністративна послуга – отримання автоматичної довідки про вартість нерухомості для громадян в електронному вигляді.

Щоб забезпечити таку можливість, необхідна нова комплексна IT-система – Модуль електронного визначення оціночної вартості нерухомого майна. За законом, він мав запуститися 1 липня, і на його створення були закладені кошти в державному бюджеті.

Але кінець 2019 року, коли затверджувався держбюджет, і весна 2020 року – це дві різні реальності. Коронавірус вніс свої корективи в пріоритети держави і кошти, закладені для ФДМУ на створення IT-системи, були перенаправлені в спецфонд боротьби з пандемією.

При цьому, завдання щодо реформи системи оцінки нам ніхто не відміняв (власне ми і самі його не відміняли), але грошей на її реалізацію немає досі, вже більше місяця. Тому ми почали шукати вихід і знайшли його самостійно.

Ми звернулися до міжнародних організацій і заручилися їхньою підтримкою для реалізації цього проєкту.

Це означає, що технічний елемент однієї з найважливіших для України реформ буде реалізований за допомогою міжнародних донорів, без залучення коштів держбюджету, які завдяки цьому можна буде використати на фінансування соціальної та медичної сфери.

Інтугруємось у найкращі світові практики

Відповідно до реалістичного прогнозу система може бути готовою на початку наступного року.

Цей термін не надмірний, оскільки, зважаючи на масштабність масиву даних, готовий IT-продукт повинен пройти етап тестування. Також потрібно враховувати, що донорські організації, навіть за максимальної лояльності, повинні дотримуватися процедур і протоколів виділення коштів на ті або інші проекти.

Завдання ускладнюється ще й тим, що сам підхід до оцінки майна потребує змін. В Україні і досі вона відбувається за застарілим фракційним принципом, який передбачає оцінку майна, як суму оцінок його складових: окремо – землі, окремо – будівель і споруд, які на ній розміщені. При цьому ігнорується, що такі складові нерозривні одна від другої, і є єдиним об'єктом нерухомого майна, а замовник оплачує послугу оцінки двічі – для землі і для того, що на ній знаходиться.

Україна мало не остання країна у світі, яка застосовує такий підхід до оцінки, і тому не є інтегрованою в найкращі світові практики інвестування, фінансової звітності та забезпечення позик.

Фонд пропонує спростити оцінку, звести її до єдиного звіту – і такий підхід потребує змін у законодавстві. Але програмне забезпечення має від початку бути зроблено таким чином, щоб потім одразу або з мінімальним апгрейдом перейти на нову систему оцінювання.

Ми швидко ведемо роботу над створенням Модуля: проведено консультації, розроблено технічне завдання. Але вже два тижні маємо юридичну колізію, оскільки закон передбачає запуск цієї послуги з 1 липня, і нотаріуси та оцінювачі змушені орієнтуватися на норму, яка не працює. Ми інформували про такий ризик ще у квітні, пропонуючи відтермінувати другий етап реформи, коли стало зрозуміло, що Україна входить в COVID-кризу всерйоз і надовго, та буде вимушена акумулювати всі фінансові ресурси.

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Реформі бути!

Сьогодні ця колізія стала проблемою. Але в нас є юридичне рішення: у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3565, який відтерміновує введення в експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Зі свого боку Фонд держмайна, за підтримки міжнародних донорів, забезпечить практичну реалізацію другого етапу зміни системи оцінки, розробивши та запустивши електронну адмінпослугу з отримання довідки про вартість нерухомості в найкоротші, наскільки дозволяє забезпечення належної якості, терміни.

І спільними зусиллями, без метушні та шуму, ми проведемо цю тиху реформу, яка покращить життя мільйонам громадян.

Джерело: Ліга.Бізнес