Найєм став заступником міністра інфраструктури
4 серпня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Кабінет Міністрів 4 серпня погодив кандидатуру Мустафи Найєма на посаду заступника голови Мінінфраструктури. Водночас посаду першого зама отримав Василь Шкураков.
Зауважимо, що наразі Міністерство інфраструктури очолює Олександр Кубраков. Він став наступником Владислава Криклія, який пішов у відставку у травні 2021 року.
Важливо Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова
Раніше Найєм вже був радником Кубракова. Щоправда, було це на громадських засадах. Цю посаду екснардеп обіймав з червня 2021 року.
Що варто знати про Мустафу Найєма
Джерело: "Вікіпедія"
- Це відомий український політичний діяч та народний депутат України XVIII скликання. За професією – журналіст, один із засновників "Громадського".
- У 2018 – 2020 роках він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.
- У листопаді 2019 року Найєма призначили на посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Він обіймав цю посаду до квітня 2021 року.
- Восени 2020 року посадовець очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.