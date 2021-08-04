Найєм став заступником міністра інфраструктури

Кабінет Міністрів 4 серпня погодив кандидатуру Мустафи Найєма на посаду заступника голови Мінінфраструктури. Водночас посаду першого зама отримав Василь Шкураков.

Зауважимо, що наразі Міністерство інфраструктури очолює Олександр Кубраков. Він став наступником Владислава Криклія, який пішов у відставку у травні 2021 року.

Важливо Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Раніше Найєм вже був радником Кубракова. Щоправда, було це на громадських засадах. Цю посаду екснардеп обіймав з червня 2021 року.

Що варто знати про Мустафу Найєма

Джерело: "Вікіпедія"