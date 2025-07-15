Кабмін призначив нового мовного омбудсмена України

На засіданні 15 липня у Кабінеті міністрів проголосували за призначення нового Уповноваженого із захисту державної мови. Посаду тепер обійматиме Олена Івановська.

Про це пише 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Дивіться також Знати російську – це не привілей: Інна Мірошниченко висловилася про мовне питання

Кого призначили мовним омбудсменом?

Після звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови на цю посаду було багато кандидатів. Багато активістів виступали за призначення Кременя омбудсменом повторно, але таке рішення не ухвалили.

На думку Кабінету міністрів, з цією посадою чудово впорається Олена Івановська, яка має ступінь докторки філологічних наук, працює професоркою та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пані Олена працює на кафедрі фольклористики. Вона написала щонайменше 100 наукових робіт, зокрема 17 науково-методичних праць, кілька навчальних посібників, підручник та навчальнів програми, а також має публікацій щодо захисту української мови.

Кандидатуру Івановської до Кабміну подав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Зауважимо! Мовний омбудсмен в Україні займається захистом української мови як державної та забезпечує право громадян на її використання в усіх сферах суспільного життя. Серед його завдань – контроль за дотриманням мовного законодавства органами державної влади, розгляд скарг щодо порушень і взаємодія з урядовцями для забезпечення життєдіяльності української мови.

Раніше один з кандидатів на посаду мовного омбудсмена Олександр Завальський говорив, що його можуть обрати, адже він має багаторічну активну позицію щодо українізації. Завальський вважав, що штрафи за порушення мовного закону мають залишитися, але їхнє призначення потрібно переглянути.