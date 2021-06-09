Без посвідчення: уряд пропонує зміни до правил пільгового проїзду в транспорті

Уряд підтримав зміни до правила щодо пільгового проїзду у громадському транспорті. Пропонують, зокрема, скасувати пред'явлення посвідчень або довідок.

Відповідний документ Кабмін схвалив на засіданні 9 червня. Тепер за його розгляд повинні взятися народні депутати.

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Що передбачає документ

Право на безоплатний проїзд без наявності відповідного посвідчення чи довідки. А також надання пільг органами місцевого самоврядування – у формі грошових компенсацій.

Як зазначили у пояснювальній записці, пільги у формі грошової компенсації сприятимуть адресності їхнього надання, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.

У документі вказано, що українське законодавство встановлює пільги з оплати проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян. Мовиться про:

ветеранів війни;

ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та інших;

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

жертв нацистських переслідувань;

осіб з інвалідністю;

батьків військових, які загинули або пропали безвісти під час проходження служби;

реабілітованих осіб;

дітей з багатодітних сімей).

Чому розглядають такі зміни

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, чому пільги тепер пропонують виплачувати грішми "на руки".

За його словами, такий підхід зрівняє права тих мешканців великих міст, які регулярно користуються різними видами транспорту, й тими, хто живе у невеликих населених пунктах.

Посадовець звернув увагу на те, що право на пільговий проїзд у громадському транспорті регламентують 8 різних законів. Ним користується 2,4 мільйона громадян.