Кабмін схвалив дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією

Кабінет Міністрів 20 жовтня схвалив дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією. Відтепер власникам дипломатичних і службових паспортів не потрібно буде оформляти короткострокові візи.

Своє рішення щодо дипломатичного безвізу з Саудівською Аравією уряд зафіксував у вигляді розпорядження.

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Україна схвалила дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією

Кабмін 20 жовтня підтримав дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією.

Тепер власники дипломатичних, спеціальних і службових паспортів не повинні оформляти короткострокові візи. Меморандум передбачає можливість безвізових поїздок для таких людей терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Який режим діяв досі

Між Україною та Саудівською Аравією досі діяв асиметричний візовий режим. Зокрема, українці мали оформляти візи для поїздок до у цю країну, натомість саудівці для поїздок в Україну – ні.

Зі серпня 2020 року вони мали можливість в'їжджати на 90 днів протягом 180 днів або слідувати транзитом через Україну без віз.