Кабмін звільнив керівника Донецької ОВА Кириленка і призначив Філіпа Проніна головою Полтавської

На своєму засіданні 5 вересня Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента України. Він стосується звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Є і призначення. Так, Філіпа Проніна призначили головою Полтавської обласної державної адміністрації. Раніше її очолював Дмитро Лунін.

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Чому звільнили Павла Кириленка

В уряді відбуваються кадрові перестановки.

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Олексія Резнікова та звільнила з посади голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Саме Умєров має стати новим міністром оборони, голосування щодо цього має відбутися 6 вересня.

А от посада очільника Фонду державного майна залишається вакантною. Можливо, її обійме Ольга Піщанська, яку сьогодні Верховна Рада звільнила з посади очільниці Антимонопольного комітету. Проте сама жінка поки не коментувала імовірне призначення.

На заміну Піщанській розглядають Павла Кириленка – голову Донецької ОВА. Про те, що він може обійняти посаду очільника АМКУ, повідомив зранку 5 вересня Давид Арахамія. А народний депутат Ярослав Железняк інформує, що голосування щодо нового голови АМКУ відбудеться 6 вересня.

Тож звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВА є логічним кроком і підготовкою до нової кар'єрної сходинки.

Хто такий Філіп Пронін

Він був заступником голови АРМА. Має вищу економічну та юридичну освіту.

Працював у Державному комітеті фінансового моніторингу України, спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов'язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ. Потім – у Державній службі фінансового моніторингу України на посаді заступника директора Департаменту фінансових розслідувань.

Є акредитованим експертом MONEYVAL (Рада Європи) з проведення оцінки національних систем протидії відмиванню коштів, урядовий експерт України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції.

2017 року Пронін очолив Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, у січні 2020 року призначений на посаду заступника голови АРМА. Там він займався виявленням і розшуком активів, міжнародним співробітництвом та інформаційними технологіями.

Боротьба з тероризмом

Здається, що Філіп Пронін займався переважно аналітичною та координаційною роботою. Але, відповідно до його біографії на сайті АРМА, він представляв Україну у Мінських переговорах щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

У 2021 році він увійшов до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.