Кабмін опублікував "газову постанову": ціни зростатимуть

Кабінет Міністрів України опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.

У документі йдеться, що у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 8550 гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів.

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З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити приблизно 9850 гривень за 1 тисячу кубометрів.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення може встановиться на рівні приблизно 12310 гривень за 1 тисячу кубометрів, згідно з документом.

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Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що поставив перед урядом вимогу щодо розширення програми надання субсидій після зростання ціни на газ для населення.

Ціну на газ в Україні піднімуть: дивіться відео