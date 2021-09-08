У Кабміні анонсували введення жовтої зони по всій території України

В Україні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. В уряді планують діяти на випередження: вже найближчими днями розглядатимуть питання повернення до "жовтого" рівня карантину.

Про це під час засідання уряду 8 вересня повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, що таким чином можна буде уникнути введення чергового локдауну.

Варто прочитати Чи може Київ уникнути нового локдауну: що кажуть у Держспоживслужбі

Комісія з ТЕБ та НС проводитиме регулярні засідання

Глава уряду зауважив, що зростання кількості хворих зафіксували з настанням осіннього періоду. Через це регулярними стануть засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. Головний важіль для боротьби з коронавірусом, зауважив прем'єр, це – вакцинація.

Це єдиний спосіб захисту від важких наслідків коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 5,7 мільйона українців, повний курс – два щеплення – пройшли 4,4 мільйона українців,

– розповів Шмигаль.

Прем'єр наголосив на важливості імунізації освітніх колективів – особливо це стосується шкіл. Від цього залежить, частково, перехід на дистанційне навчання.

Раніше про ймовірний перехід у жовту зону попереджав Ляшко

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошував, що освітнім закладам уже помалу треба готуватись до переходу на онлайн-навчання. В очному режимі зможуть працювати лише ті заклади, де щеплення проти COVID-19 отримали 80% персоналу.

За словами Ляшка, на жовтий рівень перейде вся територія України. Проте, якщо ситуація у окремому регіоні погіршиться, то знову запровадять поділ на зони.

До теми В Україні продовжує збільшуватись кількість хворих на коронавірус