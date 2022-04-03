Качинський звинуватив Німеччину в тяжінні до Москви

Один із найвпливовіших польських політиків Ярослав Качинський жорстко розкритикував Німеччину за неготовність відмовитися від нафти з Росії та звинуватив її у тяжінні до Москви.

Німеччина робить недостатньо

Качинський зазначив, що дуже незадоволений політикою уряду Німеччини, зокрема політик наголосив на питанні нафтового ембарго.

Увага Качинський запевнив, що не поділяє погляди колег з Угорщини та Франції щодо Росії

Німеччина могла б надати більше зброї. Німеччина могла б підтримати нафтове ембарго в ЄС – я наголошую, що не маю на увазі газове ембарго, тут потрібно більше часу,

– сказав Качинський.

Політик наголосив, що доходи Росії від продажу нафти у 4 – 5 разів більші, ніж від газу, а відмовитися від неї простіше. Також Качинський пояснив, що нафтове ембарго не спровокує рецесію в Європі.

Свобода ніколи не буває дешевою,

– наголосив Качинський.

Закривати очі на дії Путіна більше не можна

За словами Качинського, Німеччина, як і Франція, сильно тяжіє до Москви. Протягом багатьох років уряд Німеччини не хотів помічати, що робить Росія при Путіні. Однак, зараз світ бачить, чим усе це закінчилось.

Він заявив, що Польщу не задовольняє роль Німеччини у Європі.

До слова, Ярослав Качинський заявив, що Польща хотіла б, аби США збільшили свою присутність в Європі. Зокрема, Варшава відкрита і для розміщення ядерної зброї США на своїй території.

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