"Кадирівець" знімав відео у Маріуполі на тлі жахливих відчайдушних криків жінки

Російські окупанти "відзначаються" жахливими звірствами у поводженні з цивільним населенням. Будь-які моральні цінності для ворожих солдатів є незрозумілими та чужими.

Російські окупанти продовжують спроби захопити Маріуполь. Як і всюди в Україні, нелюди жорстоко поводяться з мирними українцями.

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Відео під крики жінки

Один з "кадирівців" вирішив зняти відео про те, як по їхніх позиціях у Маріуполі вдарили свої ж війська. Окупантам байдуже, по кому гатити та хто постраждає.

На відео чути відчайдушні жіночі крики. "Наташа, Наташенька", – кричить жінка, після чого лунає постріл.

Орки тероризують, катують, ґвалтують та вбивають мирних українців. Україна знає кожного ката, і рано чи пізно кожен окупант, який здійснив злочин проти України та українців, понесе покарання.

Відео "кадирівця" з Маріуполя:

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