Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що кадирівці не надто залучені до якихось заходів у самому місті.

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Як пожартували над кадирівцями

Андрющенко зазначив, що в тимчасово окупованому Маріуполі перебуває чимало кадирівців. Їхній корпус розташований на території комбінату імені Ілліча.

З них там непогано пошуткували нещодавно робітники комбінату Ілліча, яких примушують робити різне,

– сказав радник мера Маріуполя.

За його словами, коли відбувалася ротація кадирівців, їм влаштували диверсію у місці розташування. Зокрема, у біотуалети, якими користуються ці окупанти, напхали паперу й підпалили – тепер кадирівці у мороз бігають по кущах.

Яке завдання кадирівців у Маріуполі

Радник мера Маріуполя розповів, що кадирівці здебільшого перебувають на комбінаті імені Ілліча. Головне їхнє завдання – контроль над цим заводом. Водночас як частина росгвардії вони також виконують функції цієї структури у місті.

Він зауважив, що попередня зміна кадирівців восени постійно зазирала на завод "Азовсталь", де залишилося чимало металобрухту. Оскільки там досі все щільно заміновано, 5 – 7 кадирівців підірвалися. Після того вони припинили туди ходити.

А так – продовжують грабувати Ілліча,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що кадирівці не надто залучені до якихось заходів у самому місті. Наразі вони просто сидять на заводі, тож складно припустити, як їх можуть надалі використовувати.

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