У ЗСУ розповіли, як зайшли у фланг кадирівців на Луганщині і завдали їм великих втрат

Українські військові щодня демонструють невимовну мужність у протистоянні з "другою армією світу". Під їхній приціл потрапляють й кадирівці.

Про успішну роботу українських десантників розповів командир підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. Зауважимо, прізвище майора не вказують. Ймовірно, з міркувань безпеки.

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Як десантники змусили кадирівців втікати

Майор зазначив, що його підрозділ обороняв Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Один з боїв командир згадує з особливою гордістю. Тоді на один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60 – 70 кадирівців підрозділу "Ахмат". Командир роти наказав українським захисникам перегрупуватися. Унаслідок ефективних дій ЗСУ окупанти втратили 10 бійців, а ще 8 – зазнали поранень.

Уявіть собі, аеромобільне-десантне відділення зайшло у фланг найманців й завдало їм значних втрат. Вони змушені були відступати, а точніше тікати,

– пригадав військовий.

Майор наголосив, що його командири відділень, головні сержанти взводів та рот нищили техніку та особовий склад загарбників "на нуль". А один воїн-десантник міг знищити ціле парашутно-десантне відділення окупантів.

Боєць наголосив, що Десантно-штурмові війська – це велика довіра один до одного. Адже кожен воїн знає, що інший завжди підтримає його ціною власного життя.

Дивіться відео про потужну роботу українських десантників:

Втрати росіян на війні проти України

За добу 29 червня ЗСУ знищили 150 російських військових, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю найбільших втрат вороже військо зазнало на Бахмутському напрямку. Загалом за весь час повномасштабної війни наші захисники ліквідували:

особового складу – 35 600 осіб;

танків – 1 573 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,

артилерійських систем – 790 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,

засобів ППО – 104 одиниці,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 185 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,

крилатих ракет – 143 одиниць,

кораблів /катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,

спеціальної техніки – 61 одиниця.

До теми дивіться відео про ситуацію на фронті станом на ранок 30 червня: