Російська пропаганда створила казку про "сильних та непереможних" "кадирівців". Хоробрі українські воїни успішно розвінчали цей міф – бійці Кадирова у боях не такі хоробрі, як у своїх тіктоках.

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, так звані "кадирівці" намагаються не брати участі в реальних боях. Причина – у справжньому бою їх би чекала негайна ліквідація.

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Воюють як мавпи

Гайдай розповів, що "кадирівці" приїжджають знімати відео для Tik-Tok. Ті кадри – лише постановка, адже реального бою вони бояться.

Як мавпи. Вийти з-за кута і стояти цілитися? Я думаю, що будь-який військовий скаже, що, якби ті мавпи отак вийшли реально проти будинку, в якому сидить ворог, їх би всіх поклали, як насіння,

– сказав він.

Також очільник Луганської ОВА зазначив, що ані "кадирівці", ані загалом росіяни не вміють воювати. Жодного разу вони не зустрічалися з серйозним опором, ані в Грузії, ані в Сирії. Він заявив, що Україна стане для них "другою Фінляндією", а військо окупантів буде знищене вщент.

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