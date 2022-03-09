Кадирівці записують веселі відео, але готуються до втечі у випадку серйозних боїв

Спецпідрозділ Росгвардії з Чечні, який підпорядковується Рамзану Кадирову, постійно намагається залякати захисників України, а також цивільне населення. Окупанти сподіваються, що при вигляді зухвалих та нібито вкрай сміливих воїнів у бійців ЗСУ почнеться якась паніка.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, чеченські підрозділи, які постійно хваляться "сотнями захоплених міст" та тим, як "від них тікають націоналісти", не очікували, що українці чинитимуть їм серйозний опір. Після перших спроб просунутись ближче до Києва, захоплення Гостомеля та Бучі, коли бойовиків попалили та знищили, рішучість кадирівців кудись зникла.

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Передові підрозділи терористичних угруповань перемістилися у тил загарбницьких військ та зайнялися там улюбленою справою – пограбуваннями та мародерством.

Тікали з Донецька дуже швидко

Кадирівські загони в під Києвом діють так само, як це було свого часу на Донеччині: записують відео, в яких хизуються своєю силою, та обіцяють карати ворогів. Тоді загони Кадирова брали участь у кількох боях, після чого відкотилися поза лінію фронту та почали масово грабувати домівки заможних людей.

Крім того, найманці відмітилися тим, що обстрілювали з мінометів мирних жителів та звинувачували в усьому Україну. Робили вони це для того, аби "місцеве населення прокинулося" та пішло на війну за російську сторону.

Закінчилася ж участь кадирівців у "маленькій побєдоносній війні" у 2014 році дуже швидко. Десь у жовтні вони стрімголов втекли додому з караванами награбованого. Звісно, далеко не у повному складі, оскільки їх значно повбивали представники інших банд.

Єдине ж, чим запам'яталися підпорядковані Кадирову нелюди – жахливими військовими злочинами відносно мирного населення та полонених. Кадирівці знущалися з людей так, що погано ставало навіть професійним російським катам.

Принижують росіян та не дають їм мародерити

Отримавши на горіхи у Гостомелі та Ірпені, а також помітивши українських військових у Бучі, кадирівці дуже швидко помчалися Варшавською трасою та "героїчно" захопили село Бабинці. Само собою, окрім місцевих жителів там нікого не було. Найманці чеченського князька на передовій не з'являлися вже майже тиждень. Вони лише записують відео, в яких хизуються своїми вигаданими подвигами, показують, як їздять серед українських лісів, але фактично ганяють лише по тилу.

Головною діяльністю кадирівців останніми днями є поїздки тимчасово непідконтрольними Києву територіями для пограбувань та залякування. Крім того, кадирівці забороняють займатися мародерством російським срочникам та багатьом контрактникам, мотивуючи це тим, що "все заберуть справжні воїни". До самих російських військових у "горців" ставлення вкрай погане. І це взаємно. Хоча б через те, що кадирівці живуть у теплі, вдягнені у новенький одяг, навіть оснащені захистом слуху. Армійські ж підрозділи не оснащені такими речами, вимушені жити здебільшого у техніці та харчуватися залишками після своїх командирів.

Крім того, у розмовах між очільниками російських загарбників постійно лунають фрази про те, що у випадку якогось серйозного наступу кадирівці втечуть.