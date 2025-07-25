Рамзан Кадиров ледь не потонув у Бодрумі під час відпочинку

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров ледь не потонув у Бодрумі. Це відбулося під час його відпочинку в турецькому місті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на En.Haberler.

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Що відомо про інцидент з Кадировим?

Під час відпочинку в турецькому місті Бодрум президент Чечні Рамзан Кадиров опинився на межі утоплення, повідомили у місцевому виданні.

Його врятували берегові служби, після чого медики надали йому допомогу, й він був госпіталізований. Повідомляється, що його стан стабільний,

– написали в новинному порталі.

Інцидент відбувся у п'ятизірковому готелі в районі Кайнар у Бодрумі. За повідомленнями, після входу у воду Кадиров раптово почав тонути. Співробітники готелю негайно викликали медиків, коли помітили це. Прибувши на місце, вони надали першу допомогу.

Після надання першої допомоги на пляжі Кадирова відвезли до приватної лікарні, а після обстеження його стан оцінили як добрий. Його залишили під наглядом лікарів, а загрози життю немає.

Нагадаємо, що 14 липня у Чечні опублікували новий ролик, де Кадирова показали лише 2 секунди. На цих секундах глава Чечні дивиться в одну точку та беземоційно говорить чеченською мовою, що посилює версію про його важку хворобу.