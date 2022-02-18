Кадиров може встромити кинджал у спину Путіну

Путін не боїться Кадирова, запевняю вас. Ця ситуація поки що абсолютно керована. Я думаю, Путін розуміє: Кадиров – це такий класичний східний деспот, який будь-якої миті може, обіймаючи, встромити кинджал у спину.

Гра на виживання

Тому ж Путіну може, і Путін це знає, контролює й у протистоянні з Кадировим використовує всю міць свого оточення чекістів. Стримує їх, але хвилі ненависті до Кадирова досить сильні. Це дуже помітно.

Актуально Кадирову надавали по вухах у Кремлі

Напевно, ви знаєте: щоразу, коли ефект від заяви Кадирова стає якимось помітним, сильним, Кадиров страшенно лякається. Він тут же зникає, вилітає на своєму літаку до арабських країн, ховається. Має кілька баз.

Дві різних Чечні

Не плутайте, будь ласка, чеченців, які борються за свободу, та кадировців, котрі борються за гроші, котрим просто Кадиров та чекісти добре платять за виконання їхніх наказів. Це різні речі та різні чеченці.

Чеченці, які борються за свободу Ічкерії – це чеченці, які брати гроші у Кадирова та чекістів не будуть. Я спілкувався і з тими, і з іншими – запевняю, що це люди з різних планет.



Путін просто дозволяє Кадирову бавитися в незалежність від Кремля / Фото "Грозний інфо"

Маріонетка під пильним наглядом

Ситуація добре керована. Кадиров грає у незалежність від московських чекістів. Йому Путін дозволяє це робити. У тому числі й тому, що один із інструментів Путіна, який доволі широко й часто використовується, – це створення таких протиріч, протистояння між Кадировим та московськими чекістами. Щоб і ті не спали, і Кадиров теж розумів, що його влада не безмежна.

Легенда про те, що Кадиров може прийти до влади після Путіна штучно підігрівається. Здебільшого – для того, щоб викликати роздратування у суспільстві. Тому що суспільство добре залякане цією ідеєю приходу до влади жорстокого Кадирова, який має свої приватні в'язниці, тортури, який навіть на території Росії когось захоплює.

І ось ці досить часті заяви, які лунають, що це неприпустимо, вони діють усупереч державній владі, силовикам, – хочу всіх заспокоїти: усе це було б неможливим, якби на це не було повної згоди силовиків.

З багатьох причин це вигідно навіть московським силовикам – створення Кадировим ось такого іміджу дикого абрека, який діє на території Росії і небезпечний. Але насправді все контролюється. Тож не перебільшуйте значення Кадирова.

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