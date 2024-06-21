Син Кадирова одружився з 14-річною родичкою: ЗМІ розкрили шокуючі деталі

Ставленик Путіна у Чечні Рамзан Кадиров таємно одружив своїх двох неповнолітніх синів. Нареченою 17-річного Елі стала 14-річна онука депутата держдуми.

За повідомленням російських ЗМІ, 8 червня двоє синів Кадирова відгуляли весілля. Відбувалося це таємно. Про одруження потомства чеченського лідера журналісти дізналися завдяки ДТП на федеральній трасі "Кавказ". Там Роллс-Ройс із весільної колони протаранив "Форд".

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З ким породичався Кадиров

Відомо, що 17-річний Елі одружився з онукою депутата держдуми Адама Делімханова, а 16-річний Адам – донькою сенатора Сулеймана Геремєєва.

Зазначається, що Адам Делімханов є двоюрідним братом Рамзана. Кадиров бачить Делімханова своїм наступником.

Проаналізувавши соцмережі матері нареченої, Хеді Делімханової, журналісти дійшли висновку, що нареченій Елі не може бути більше за 14 років.

Тим часом з'ясувати вік дружини 16-річного Адама не вдалося. Відомо, що вона – донька Сулеймана Геремєєва — двоюрідного брата Делімханова та дядько фігуранта справи про вбивство Бориса Нємцова Руслана Геремєєва.

Розслідувачі пояснюють шлюби синів Кадирова із представниками наближених впливових кланів бажанням очільника Чечні убезпечити дітей у разі своєї смерті.

Раніше медіа писали, що Кадиров страждає від некрозу підшлункової залози.