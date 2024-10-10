Чечня готова підійматись: на що піде Кадиров, оголосивши "кровну помсту" політикам Росії

Рамзан Кадиров під час своєї наради з силовиками публічно оголосив так звану "кровну помсту" одразу декільком кремлівським політикам. Він сказав, що люди, які нібито замовляли його вбивство, мають понести покарання, або якось виправдатися щодо цього.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Кадиров вже давно позиціює себе як самостійний гравець. Наразі він підігрує Владіміру Путіну, але у будь-який момент його поведінка може змінитися.

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Про що може свідчити заява Кадирова

Кадиров хоч і висловлює прихильність до Путіна, але вже погрожує його оточенню. На думку глави Чечні, саме наближені до російського диктатора люди, а також спецслужби контролюють його, намагаються понизити статус, або навіть і ліквідувати,

Був період, коли він сумнівався в перспективах режиму Путіна, особливо, коли почався заколот Пригожина, або коли проводились ефективні операції на Харківщині. Тоді Кадиров відступав, ховався,

– зауважив Микола Маломуж.

Заява про "кровну помсту" – це порушення не тільки норм права, але й традицій російського терористичного режиму. Адже там прийнято, що всі в одному човні, всі пов'язані одні з одними. Але тепер з'являється той, хто хоче шукати винуватців, відпрацьовувати якісь альтернативні сценарії.

Зверніть увагу! Кадиров оголосив кровну помсту сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову, який є наближеним до Путіна. А також депутатам від Інгушетії та Башкирії. Ця заява стала наслідком тривалого бізнесового конфлікту між Кадировим і Керімовим за контроль над маркетплейсом Wildberries. Самі росіяни виявились шокованими таким розвитком подій.

"Для Путіна це сигнал, що коли він програватиме, Кадиров може взяти на себе функцію організатора виходу Чечні. Це може статися тоді, коли режим буде слабким. Тому це послання Кремлю", – підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Як може поводитись Кадиров далі

Глава Чечні є шантажистом, тому коли Путін ослабне, він неодмінно цим скористається. Наприклад, може шантажувати використанням своїх збройних формувань, ізоляцією Чечні, дистанціюванням від війни в Україні.

Крім цього, може ініціювати протестні рухи всередині Чечні, які виступатимуть проти Кремля. Кадиров зробить все, щоб показати наскільки Путіну потрібна його допомога. Він дасть зрозуміти, що його підтримка може або ослабнути, або взагалі припинитися, як в самій Чечні, так і на лінії фронту.

А може підняти весь Кавказ. Адже найбільше, чого боїться Путін – це внутрішніх протистоянь та повстань. На цьому Кадиров спекулюватиме,

– зауважив Маломуж.

"Якщо беремо оперативну інформацію, то представники і кавказьких народів, і навіть самої Чечні готові підійматись, а в деяких ситуаціях навіть виступити проти Путіна", – додав генерал армії.

Зараз вони вичікують, показово підтримують режим, поки він сильний і тримає їх під контролем. Але коли він ослаблене, тоді розпочнуться незворотні процеси.