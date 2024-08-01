"Одразу розстріляю": Кадиров висловився щодо носіння хіджабів

Рамзан Кадиров назвав противників носіння жінками хіджабів "ворогами ісламу". Путінський ставленик у Чечні пригрозив їм розправою.

Кадиров вирішив зіграти роль великого поборника мусульманської віри і публічно вступився за хіджаб.

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"Це мій особистий ворог"

Так, він заявив, що розстріляє тих, хто скаже його доньці зняти хіджаб.

Хто скаже моїй доньці знімати хіджаб, я його одразу вб'ю. Відразу я розстріляю, хто б це не був. Це ворог, мій особистий ворог, ворог ісламу,

– сказав бойовик.

При цьому він наголосив, що Чечня проти носіння паранджі, яка закриває жіноче обличчя.

Також Кадиров зауважив, що що в Чечні нікого не цікавить одяг, у якому приїжджають до республіки гості, проте "хвилює форма одягу місцевих мешканців".

Раніше Кадиров вступив у перепалку з головою слідчого комітету Росії Бистрикіним. Очліьник СК заявив, що у країні потрібно терміново заборонити носіння нікабів, нагадуючи про нещодавні теракти в Дагестані та захоплення заручників у СІЗО в Ростові-на-Дону. Своєю чергою Кадиров наголосив, що "мусульмани не робили терактів", і не варто плутати іслам із терором.

: Нікаб – мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей. Різниця між нікабом і хіджабом полягає в тому, що хіджаб прикриває все тіло жінки, крім обличчя та рук, тоді як нікаб прикриває лише обличчя.

До слова, журналісти з'ясували, що Кадиров одружив свого неповнолітнього сина з 14-річною родичкою.