Глава Чечні Рамзан Кадиров знову "вийшов в люди", після того, як потрапив до лікарні. Він висловився проти мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це пише телеграм-канал "Ви слухали маяк", посилаючись на відео з зустрічі делегацій Росії та ОАЕ.

Що сказав Кадиров переговори Росії та України?

Рамзан Кадиров з'явився у Кремлі, де в четвер, 29 січня, проходила зустріч російської влади з делегацією Об'єднаних Арабських Еміратів, хоча й мав хворобливий вигляд. Він долучився до президента Володимира Путіна й перед заходом відповідь на питання журналістів.

Так Кадирова запитали, що він думає з приводу можливих переговорів щодо завершення війни в Україні. Очільник Чечні заявив, що це не вихід.

Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Я проти переговорів,

– говорить Кадиров.

Коментар щодо вирішення війни за допомогою переговорів дав і голова ГРУ Ігор Костюков. Пропагандисти запитали його, чи складніше вести переговори з українською стороною без участі США. Костюков зазначив, буцімто "легко не було ніколи".

Що відомо про стан здоров'я Рамзана Кадирова?