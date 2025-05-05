Кадиров шукає собі заміну, адже його хвороба прогресує, – росЗМІ

Про хворобу очільника Чечні Рамзана Кадирова багато говорили у 2023 році, навіть були чутки про його смерть. Проте згодом ці розмови вщухли. Та Кадиров серйозно хворий. І передає справи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову газету".

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Молодий Кадиров, чиї портрети вже вішають у кабінетах: хто стане спадкоємцем Рамзана

У лютому Рамзана Кадирова шпиталізували. Щоб приховати цей факт, влада розіграла спектакль, нібито Кадиров інспектує новий мікрорайон імені Путіна в Грозному. Та після "інспекції" посіпака Кремля вирушив у лікарню.

Чиновник дедалі більше часу проводить у клініці "Аймед", яка належить його дружині. Часом навіть ночує там. А всі події, на яких мав би бути Кадиров, відкриває глава чеченського уряду Даудов.

Він тримає шкіряну теку, в якій текст вітального послання Рамзана Кадирова. Кожен захід у Чечні тепер починається із зачитування Даудовим цього послання.

Наприкінці лютого пішла у відставку Айшат Кадирова – віцепрем'єр уряду Чечні та старша донька Кадирова. Айшат заявила, буцімто ця посада краще підходить для сильного чоловіка, а вона займатиметься бізнесом. І полетіла в ОАЕ, де розглядала можливості для інвестицій.

Також пішли з державної служби дві інші доньки Кадирова. Цю інформацію в пресі не висвітлювали.

Відставку Айшат Кадирової розцінюють як прояв сварки Кадирова з Путіним. А "Нова газета" робить висновок, що після загострення хвороби глави Чечні родина Кадирова активувала заздалегідь розроблений план. Мова про реальне переведення активів на родичів Кадирова, які раніше були лише номінальними власниками бізнесів.

Загалом у путінського посіпаки 14 дітей від кількох дружин. Але виділяються з-поміж них хіба що Айшат і його третій син, юний Адам. Айшат стала справжньою реформаторкою в галузі культури. Але Рамзан уже два роки просуває як свого спадкоємця Адама Кадирова.

Хлопець уже курирує МВС у Чечні. Хоча він навіть не може потрапити по мішенях, що й продемонстрував під час майстер-класу зі стрільби. На якому, до речі, був Путін.

В Адама такий же кортеж, як і в його батька, а його портрети дедалі частіше з'являються в кабінетах посадовців.

Примушуючи наближених силовиків ставитись до 17-річного хлопця як до свого наступника, підкорятися йому, Рамзан Кадиров групує навколо Адама неформальний центр сили, який має здатність до збройного впливу на будь-кого та протистояння з будь-яким противником. Також батько переключив на нього всі тіньові фінансові потоки,

– пишуть у ЗМІ.

А от соратник Кадирова Адам Делімханов зник із публічного поля. Саме він займався тіньовими потоками у Чечні. Тепер він навчає цього молодого Кадирова.

Кадиров прагне залишити за своєю родиною бізнес, контроль за силовим блоком, а найголовніше – гарантії безпеки. Він керує Чечнею вже 18 років і хоче, щоб його родичі були убезпечені та забезпечені.