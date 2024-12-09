"Кадиров, вибачся!": лідер Чечні встряг у новий конфлікт

Рамзан Кадиров заявив, що голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін і голова МВС Володимир Колокольцев винні у витісненні мігрантів та погіршенні відносин Росії з Україною та Грузією. Через це депутати Краснодарського краю запустили в телеграмі хештег із закликом до Кадирова вибачитися перед Бастрикіним.

Кубанський депутат Сергій Кусмаков написав: "Ми не дозволимо нікому так поводитися з нашим богатирем Бастрикіним" і додав хештег "Кадиров, вибачся". Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман зазначив в етері 24 Каналу, що заява Кадирова пов’язана з конфліктом навколо бізнесу Wildberries, на який накинув оком Кадиров.

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Чи повторить Кадиров долю Пригожина

У Росії довго не могли поділити активи магазину Wildberries. На них претендує оточення Путіна, зокрема олігарх Сулейман Керімов і Кадиров.

За словами політолога, Керімов і "піхотинець" Путіна Кадиров зчепилися за цей "жирний шматок". Кадиров намагався апелювати до Кремля, силовиків і силових структур. Але йому не дали цього "шматка", його отримав Керімов і його люди.

Тепер Кадиров ображений і атакує структури, які підтримали Керімова. Це Бастрикін і Колокольцев, тобто Слідчий комітет і МВС. Думаю, він також ображений на ФСБ,

– розповів політолог Ейдман.

Політолог також сказав, що Кадиров боїться сваритися з директором ФСБ Олександром Бортніковим. Ейдман вважає, що конфлікт триватиме й нагадує ситуацію з Євгеном Пригожиним і Сергієм Шойгу.

"Кадиров ризикує повторити долю Пригожина. Сперечатися з силовиками дуже небезпечно, вони надзвичайно підступні. Кадиров теж хитрий, але його можливості менші, ніж у ФСБ", – сказав Ейдман.

У ФСБ є інститути, які розробляють отрути й засоби для ліквідації. Кадиров вважає себе царем, бо його підтримує Путін. Але Путін часто "здає своїх". Пригожин теж був його "піхотинцем,

– зазначив він.

Ейдман додав, що якщо Кадиров не перестане порушувати "блатні правила" злодіїв у законі, то може закінчити, як Пригожин. За їхніми правилами, Кадиров не мав робити конфлікт публічним, а вирішувати питання тихо.

Нагадуємо, що Wildberries спершу зацікавився Антон Вайно, який очолює Адміністрацію президента Росії. Забрати бізнес доручили сенатору Сулейману Керімову. Згодом на нього почав претендувати й Рамзан Кадиров. У вересні біля офісу магазину кадирівці влаштували стрілянину, у якій загинули кілька людей, а близько 10 осіб отримали поранення.