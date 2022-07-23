кадиров зібрав загін для відправки в Україну, але лишив у чечні: чого він боїться – аналіз ISW

Посіпака путіна з чеченської республіки заявив, що зібрав елітний загін бойовиків, яких може відправити в Україну. Проте згодом виявилося, що рамзан кадиров залишив їх усіх у чечні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 22 липня. Проте сам кадиров також це "логічно" пояснив. Слід зауважити, що ті кадирівці, які вже відправлені до України періодично мають сутички з росіянами.

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Як кадиров передумав відправляти батальйон

Спершу в пропагандистських ЗМІ з'явилися матеріали про те, що нова партія кадирівців уже готова до відправлення на війну в Україну. Проте згодом представник російського міноборони приїхав на територію чечні та все змінилося.

Мовиться про батальйон "запад-ахмат". Тепер він буде просто базуватися на території росії, щоб там "виконувати обов'язок перед батьківщиною". Причину такого рішення не назвали.

Насамперед у цих підрозділах військовослужбовці навчатимуться військової справи, тренуватимуться, розвиватимуть витривалість, натягуватимуть фізику та підвищуватимуть свою готовність,

– заявив кадиров.

Політолог пояснив поведінку кадирова

російський політолог і колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов 22 липня пояснив, чому кадиров не зовсім той, за кого себе видає. Експерт вважає, що зараз лідер чечні цілеспрямовано не задіює більшість своєї військової сили у війні.

Мовляв, він тримає військовиків і готується до моменту розвалу путінського режиму. Тоді велика кількість підрозділів дозволить вимагати більшої незалежності від кремля, ніж наразі є у підконтрольної республіки.

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