Кадри з Ірпеня і Бучі жахають, але ще невідомі втрати Маріуполя – "Азов"

Сьогодні увесь світ говорить про звірства окупантів у Бучі та Ірпені, які наші війська звільнили від окупантів. Однак полк "Азов" нагадав, що ми ще не бачили кадрів з Маріуполя.

В "Азові" нагадали, що втрати Маріуполя досі достеменно невідомі через те, що місто заблокували окупанти. Ситуацію в Маріуполі називають набагато гіршою.

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Ситуація в Маріуполі критична

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич заявив, що в Маріуполі досі перебувають 200 тисяч мирних мешканців. Вони усі зараз або в бомбосховищах, абол під завалами під постійними обстрілами росіян.

Кротевич наголосив, що у людей немає їжі та води. Можливості привезти продукти теж немає, а в місті точаться бої. Начальник штабу назвав дії окупантів геноцидом.

Жахаючі кадри з Ірпеня, Гостомеля, Бучі... Замордовані, вбиті окупантами цивільні у братських могилах, зі зв'язаними руками на вулицях. Та ще невідомі втрати Маріуполя, який і досі заблокований російськими військами та без зв'язку,

– наголосили в "Азові".

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