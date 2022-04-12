Кадри з понищеного ворогом, але звільненого Макарова на Київщині

21 березня ЗСУ вдалося повністю вибити російські війська з прифронтового міста Макарів на Київщині. У мережі показали, як воно виглядає після того, як тут пройшовся "русский мір".

Відповідне відео опублікував керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Як виглядає звільнений Макарів на Київщині

На кадрах видно зруйновані будинки, вщент розбомблені вулиці та обгорілу техніку.

Під час окупації люди опинилися в блокаді. Вони були змушені жити в підвалах без води та їжі. Сьогодні селище потрохи оговтується після страшних днів «руського миру»,

– написав Кулеба.

Він також додав, що на території сула зараз проводиться розмінування, й відновлюють водопостачання та електрику.

Дивіться відео:

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