Кадри з понищеного ворогом, але звільненого Макарова на Київщині
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
21 березня ЗСУ вдалося повністю вибити російські війська з прифронтового міста Макарів на Київщині. У мережі показали, як воно виглядає після того, як тут пройшовся "русский мір".
Відповідне відео опублікував керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба.
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Як виглядає звільнений Макарів на Київщині
На кадрах видно зруйновані будинки, вщент розбомблені вулиці та обгорілу техніку.
Під час окупації люди опинилися в блокаді. Вони були змушені жити в підвалах без води та їжі. Сьогодні селище потрохи оговтується після страшних днів «руського миру»,
– написав Кулеба.
Він також додав, що на території сула зараз проводиться розмінування, й відновлюють водопостачання та електрику.
Дивіться відео:
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