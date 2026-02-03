Буданов нібито відмовився від "кадрових чисток" в ОП й залишив на посадах Татарова і Мудру, – УП

Нещодавно призначений очільник Офісу Президента України Кирило Буданов буцімто вирішив відмовитися від радикальних "кадрових чисток" у структурі ОП. Навпаки, він доклав зусиль, щоб утримати ключових людей, які вже планували звільнитися.

Відповідну інформацію оприлюднила "Українська правда".

Чи буде Буданов розбиратися з Татаровим та Мудрою?

За даними джерел "Української правди", Кирило Буданов не став звільняти Олега Татарова – куратора правоохоронного блоку, якого багато хто вважає токсичним для репутації влади. Також він переконав залишитися на посаді Ірину Мудру, яка відповідає за судову реформу та просування ідеї створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії.

Мудра розглядала варіанти переходу. Вона могла стати послом в Ізраїлі або ж очолити Міністерство юстиції. Навіть у фракції "Слуга народу" готувалися провести внутрішній "праймеріз" між нею та головою правового комітету Верховної Ради Денисом Масловим. Однак напередодні Буданов нібито провів зустріч з обома кандидатами в ОП і попросив Мудру залишитися його заступницею, щоб уникнути дестабілізації роботи Офісу.

Співрозмовники УП в оточенні Буданова зазначають, що першими "переприсягнути" йому прийшли Віктор Микита (відповідає за кадри в обласних адміністраціях) та Ірина Верещук. Третім – полковник Павло Паліса, який координує взаємодію з військовими. Водночас автори статті сумніваються, що ці візити суттєво посилили їхні позиції.

Часто останнє слово залишається за тим же Татаровим, який "видихнув" і доволі відчутно посилив свій вплив після відставки Єрмака, розповідають співрозмовники УП у Раді та ОПУ. Це було добре видно по останніх призначеннях у регіонах: двоє з п'яти нових голів ОВА – з "кадрової папочки" Татарова,

– йдеться в матеріалі.

24 Канал звернувся до представника ГУР Андрія Юсова по коментар стосовно позиції Кирила Буданова до кадрових змін в ОП. У разі надання відповіді – ми неодмінно повідомимо.

Чим займається Буданов на посаді очільника ОП?