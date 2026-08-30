Перезавантаження Міноборони: Хмара назвав нових заступників і відповів, чи кликав Федорова

Міністерство оборони України зберігає свій інституційний кістяк задля забезпечення спадковості важливих проєктів та стабільності роботи. Проте, оборонне відомство залучає нових фахівців для посилення роботи на фронті, розвитку людського капіталу та міжнародного партнерства.

Про нові призначення та стан переговорів щодо потенційної співпраці розповів очільник оборонного відомства Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами.

Що відомо про нові призначення в Міноборони?

Пріоритетом оборонного відомства залишається збереження чинної команди, де продовжують працювати досвідчені фахівці із державницькою позицією. Їхньою головною задачею є підтримання неперервності процесів, реалізація розпочатих ініціатив та підсилення критично важливих ділянок роботи.

Командну ланку міністерства поповнюють нові управлінці з чітко визначеними сферами відповідальності. Заступником Міністра оборони, який відповідає за напрямок фронту, призначено Миколу Швидкого. Напрямом збереження та розвитку людського капіталу в Силах оборони опікуватиметься Любов Галан. До роботи у команді за ініціативою міністра повернувся Сергій Боєв, чий досвід залучено для взаємодії з міжнародними партнерами. Окрім цього, незабаром планується посилення напряму оборонно-промислового комплексу та експорту, заступником за яким стане Ганна Гвоздяр.

Окремо очільник відомства відзначив посилення цифрової трансформації та напряму когнітивної війни. На посаду керівника цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом та досвідом роботи у Міністерстві оборони. У напрямі когнітивної війни відповідну кандидатуру вже підібрано, а ключові завдання визначено.

Чи пропонували Федорову нову посаду в оборонному відомстві?

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Євгеній Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні. Під час цієї розмови міністр запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проєктами. Євгеній Хмара наголосив, що конкретних посад не пропонував, а зворотного зв'язку від Михайла наразі ще не було.

Нагадаємо, Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову стати його радником з питань оборонних інновацій. У межах нової ролі Федоров допомагатиме Італії розвивати сучасні оборонні технології, використовуючи український досвід технологічної війни.