Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки

Стало відомо, що президент провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки. Зокрема, він звільнив одного із заступників Олега Іващенка.

Наприкінці березня було обраного нового голову Служби зовнішньої розвідки. Замість Олександра Литвиненка ним став генерал-лейтенант Олег Іващенко.

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Що відомо про кадрові зміни у СЗР

Президентськими указами Олега Луговського було знято з посади заступника голови СЗР і призначено першим заступником голови СЗР.

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнено Олега Сінайко. Відтепер цю посаду обіймає Геннадій Богач.

Раніше стало відомо, де працюватиме колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, відповідно до якого Камишін увійшов до наглядової ради АТ "Укрзалізниця" як представник держави.