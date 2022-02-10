Кадирову надавали по вухах у Кремлі
Джерело:ютуб Саші Сотника
Свердловська депутатка Держдуми Жанна Рябцева закликала страчувати педофілів. Я, каже, за страту, ці виродки не повинні бути поруч із нами, стерилізація не допомагає. Далі читайте російською.
Режим требует расправ
Как и предполагалось, у зверья чешутся лапы, тянутся к "Маузерам". Их так и подмывает снова массово ставить к стенке и расстреливать.
Стоит прочесть Колбасы из Украины в голодную Россию уже никто не отправит
И что-то подсказывает, что первым казнят историка Юрия Дмитриева, откопавшего массовые захоронения казненных чекистами граждан. За что ему и подкинули тухлую селедку от Лубянки.
На цепь взяли даже кадыровцев
Не Делимханова же наказывать, который призывает отрезать неугодным головы. Как объясняют в той же Госдуме, это такая "метафора", это "понарошку". Аккурат к постпутинскому периоду эти "лингвисты" одичают окончательно и примутся играть головами в футбол.
Рамзана Кадырова пропесочили из-за самоуверенности его соратников / Фото "Грозный информ"
Обратите внимание Путин прошел путь от президента-западника до слабоумного дедушки
А пока что борца с шайтанами, Кадырова, вызвали в Кремль, где настучали по ушам, дабы приструнил своих волкодавов, чьи блохи скачут по звероферме, шокируя и без того запуганных овечек.
С оттопыренными ушами это дитя гор и рассказало в своем инстаграме, что после обсуждения острых вопросов оно опять на 100% верно Путину, так что никого кромсать не будет.
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