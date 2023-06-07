Чому пропаганда Росії не знала про підрив Каховської ГЕС: відповідь опозиційного журналіста

Росія цинічно та безжально підірвала Каховську ГЕС 6 червня. Пропагандисти країни-агресорки шукають виправдання, щоб переконати світ у своїй непричетності до цього злочину.

Про намір здійснити підрив Каховської ГЕС знало обмежене коло людей в Росії, щоб не допустити витоку інформації. Про це 24 Каналу розповів Гліб П'яних – російський опозиційний журналіст.

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Які версії у пропагандистів

Гліб П'яних пояснив, що якби російські журналісти дізналися про плани Кремля, то це б одразу було б передано Заходу.

Всередині російської журналістської спільноти тих, хто співчуває Україні, більше, ніж тих, хто серйозно вірить путінському режиму. Навіть ті, хто працюють на пропаганду, часто ненавидять цей режим,

– наголосив він.

На його думку, росіяни зустріли новину про Каховську ГЕС розгубленими й не підготованими, а як доказ – військові по коліна у воді, затоплена техніка та позиції. У такий спосіб створювався ефект необізнаності та непричетності до того, що сталося.

Колишній ватажок терористичного військового угрупування "Народне ополчення Донбасу" Ігор Гіркін-Стрєлков у своєму Телеграм-каналі виправдовується тим, що Росія не могла підірвати ГЕС, бо вона була не готова до цього так само, як і Україна.

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Чому The New York Times захищає Росію

Російський опозиційний журналіст зауважив, що доволі неоднозначну позицію займає нині видання The New York Times. У ньому опублікували матеріал про те, що нібито дамба протікала ще за 2 – 3 дні до того, як була зруйнована.

По-перше, NYT неодноразово було помічене у підіграванні Кремлю. По-друге, те, що з будь-якої дамби щось стікає, це не доводить, що вона погана,

– наголосив він.

Справа тут зовсім в іншому – росіяни за декілька днів чи навіть тижнів до підриву Каховської ГЕС підвищували рівень води, щоб спровокувати катастрофу. Стає очевидним, що Кремлю і його верхівці не вдасться приховати свою причетність до злочину, через що вони намагаються вигадувати різні версії.

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