"Підрив планували завчасно": Кислиця виступив в Радбезі ООН після катастрофи на Каховській ГЕС

Після підриву Росією дамби на Каховській ГЕС Україна ініціювала засідання ООН. На заході виступив, зокрема, постійний представник нашої держави в цій організації Сергій Кислиця. Він назвав аварію найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття.

У ніч на 6 червня ворог підірвав дамбу на Херсонщині, внаслідок чого під водою опинилось близько 80 міст та сіл. Про те як це прокоментував Кислиця на засідання Радбезу ООН, інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції заходу від "Суспільне".

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Аварію планували завчасно

Як зазначив постпред, метою цього терористичного акту з боку Росії було спричинення якомога більшої кількості жертв серед цивільного населення України та максимальних руйнувань.

Вдаючись до тактики випаленої землі, або в цьому разі до тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримувати ці землі,

– констатував Кислиця.

Окрім того, він переконаний, що цю катастрофу планували заздалегідь, адже про неї говорили і на кремлівському телебаченні, і на рівні збройних сил Росії.

Виступ Кислиці в ООН: дивіться відео (від 01:04:08)

Кат завжди звинувачує жертву

Постпред ворожої держави при ООН Василь Небензя звинувачував Україну в підриві дамби. Коментуючи це, Кислиця сказав, що заява росіянина є "передбачувано брехливою".

Кислиця зазначив, що у Москві зараз хочуть зробити винною Україну в цій аварії, що видається абсурдним, адже саме окупанти уже понад рік контролюють Каховську ГЕС: "Підірвати її якось ззовні, обстрілом, фізично неможливо. Її замінували російські окупанти, і вони її підірвали", – сказав дипломат.

Власне, це також є черговим прикладом геноциду Росії проти українців, а також відповіддю Кремля на заклики певних держав стосовно того, що потрібно сідати за стіл перемовин.

Її (Росію – 24 Канал) треба зупинити й знешкодити, а не умиротворити. І саме тому поразка Росії – поразка, яку ми забезпечимо у будь-якому разі – буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і всього світу,

– заявив Кислиця.

Чому Росія бреше

Аналітики з ISW припускають, що саме Кремль стоїть за вибухом на гідроелектростанції в Каховці. Як зазначили експерти, такі заяви ворожої пропаганди є абсурдними:

"Україна підірвала ГЕС, бо ЗСУ провалюють широкомасштабні контрнаступальні операції";

"Києву вигідно було спричинити цю аварію для того, аби стримати російські війська на лівобережжі Херсонщини".

По-перше, як наголосили в Інституті вивчення війни, наші захисники ще не розпочали ніяких "широкомасштабних контрнаступів".

По-друге, російські війська на лівому березі Херсонської області є надзвичайно нечисленними, тому не становлять великої загрози.