В Каховці окупанти викрали депутата облради Валерія Салтикова
7 квітня 2022 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Сергій Хлань
На Херсонщині в окупованій Каховці росіяни викрали одного з депутатів обласної ради. Ідеться про члена партії "Європейська солідарність" Валерія Салтикова.
За даними Сергія Хланя, російські загарбники викрали депутата Херсонської облради 7 квітня у Каховці. Відомо, що Валерій Салтиков представляв партію "Європейська солідарність".
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Також Салтиков був головою Каховської районної адміністрації. Наразі невідомо, де його тримають у заручниках.
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