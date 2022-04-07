В Каховці окупанти викрали депутата облради Валерія Салтикова

7 квітня 2022 , 14:15
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Джерело:

Сергій Хлань

На Херсонщині в окупованій Каховці росіяни викрали одного з депутатів обласної ради. Ідеться про члена партії "Європейська солідарність" Валерія Салтикова.

За даними Сергія Хланя, російські загарбники викрали депутата Херсонської облради 7 квітня у Каховці. Відомо, що Валерій Салтиков представляв партію "Європейська солідарність". 

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Також Салтиков був головою Каховської районної адміністрації. Наразі невідомо, де його тримають у заручниках. 

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Автор: Ярослава Прадід