У Каховці окупанти викрали директора школи Віктора Пендальчука

Директора школи, 45-річного Віктора Пендальчука викрали 30 квітня. У коментарях місцеві мешканці відзначають – педагог відмовився співпрацювати з окупантами.

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У Каховській громаді заявили, що місце перебування Віктора Пендальчука зараз невідоме.

Сьогодні, 30 квітня, зі свого дому військовими Росії було забрано каховчанина вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича. На даний час місце перебування Віктора Пендальчука невідоме,

– повідомили в громаді.

Окупація Каховки: головне

Каховка, як і більшість населених пунктів Херсонської області, на жаль, тимчасово перебуває під російською окупацією.

Місцеві мешканці щотижня виходили на мітинги проти загарбників, однак один із них розігнали силою.

Мер Каховки Володимир Коваленко через окупацію виїхав з міста.

З 1 травня в Каховському районі окупанти хочуть ввести в обіг рублі.

Окупанти часто викрадають місцевих мешканців. Крім того, загарбники шукають ветеранів АТО та ООС. Більше про життя в окупованій Каховці читайте тут.

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