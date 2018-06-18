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Телеканал новин 24 Блоги Володимир Співаковський
Володимир Співаковський

Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат

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Верховна Рада Украины
Верховна Рада Украины / kaztag.info

Профессионалы приходят во власть из бизнеса, но в этой власти не могут даже бизнес-план составить. Так что же это за бизнесмены?..

Общественные деятели приходят во власть из социального сектора, но не понимают целей общества и его приоритетов. Так что же это за общественные деятели?..

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Кумовья и сваты приходят от "своих", но понятия не имеют, что этим "Своим" надо, и проваливают любые дела. Так что же это за кумовья?..

Технари приходят из вузов лиги Плюща и тупо считают тарифы, проценты, ставки и дебеты-кредиты, пренебрегая жалобами обнищавших граждан, и не понимая, а какой вообще результат должен быть от реформы экономики. Типа, мы, технари, так посчитали. А там будь что будет. И Бог с вами.

Иностранцы приезжают "оттуда" и говорят: Надо так-то и так-то, тогда будет так-то и так-то. А если не делать так-то и так-то, то будет не-так-то и не-так-то. Но кто их слушает, если у них ничего не получается?

Выход? Кого набирать?

Критерий простой. Как только человек произнес: я изучу и разберусь, – сразу до свиданья.

Потому что я как представил себе, что я приглашу на работу повара, а он скажет: я тут поизучаю месяц-другой поваренную книгу, а потом что-нибудь сварю.

Нетушки... Назвался поваром – становись к плите сразу, вари борщ, да так, чтобы потом все тарелку вылизали и сказали: спасибо, было вкусно. И попросили добавки.

Так и всех других набирать во власть: пусть составят меню своих "блюд" во вверенной им отрасли, городе, бизнесе. А мы это меню выберем. Кстати, заодно и на цены этих блюд посмотрим – это будет очень интересно.

Так что теперь мы кадры будем набирать правильные.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Новини політики Публікації Адміністрація Президента Верховна Рада Президент України Кабінет Міністрів України
Джерело: Владимир Спиваковский
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