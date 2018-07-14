12:27
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
Блог Соцмережі

Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?

154
Тереза Мэй с двумя ключевыми министрами
Тереза Мэй с двумя ключевыми министрами / facebook

Не позавидуешь сейчас премьер-министру Британии Терезе Мэй. После отставок двух ключевых министров из фракции сторонников Brexit, она оказалась в подвешенном состоянии в самом центре острого политического кризиса.

С одной стороны на нее давят сторонники Brexit, угрожая вотумом недоверия, с другой стороны – оппозиционеры-лейбористы, угрожая тем же, с третьей – население и бизнес, требующие прояснить, what the fuck is going on с ее планом по выходу Британии из ЕС.

Читайте также: Трамп раскритиковал план Терезы Мэй относительно Brexit

Регионы играют свою игру, постоянно шантажируя Лондон. Северная Ирландия требует от Мэй решить наконец вопрос с их границами, иначе они будут продолжать блокировать работу местных органов власти, которые уже более года парализованы.

Шотландия требует лучших условий для себя и Британии в целом в новом договоре с Евросоюзом. Иначе угрожает референдумом про независимость.

Сам ЕС требует от Лондона более четкой позиции по ключевым вопросам и угрожает, что нового договора просто не будет на момент выхода страны из ЕС.

И на фоне всего этого, тут приезжает Дональд Трамп и с ходу обрушивается на Мэй с критикой в адрес ее плана Brexit и угрожает выйти из переговоров с Лондоном о зоне свободной торговли с США, тем самым усиливая ее критиков в парламенте.

Вангую, что в Британии в ближайшее время вполне могут объявить досрочные выборы, что станет финальным аккордом для консерваторов и правительства Мэй, так стремившееся выйти из ЕС с триумфом.

Читайте также: Експерт: Тереза Мей – слабка і безвольна, але зі звичками отруйної змії

Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини політики Великобританія Публікації Тереза Мей Brexit Євросоюз
Джерело: Facebook Iliya Kusa
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сьогодні, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 153
Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
сьогодні, 10:01 Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
3402
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2077
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сьогодні, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 473
Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
сьогодні, 07:00 Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
Роман Маселко 300
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук