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Юрій Бутусов

Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?

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Курт Майер
Курт Майер / Фото из открытых источников

Отрывок из книги "Гренадеры" Курт Майер рассказывает о том, как неопытных превратить в военных специалистов.

"Большинство молодых людей пришли в нашу дивизию, проявив весь свой энтузиазм, свойственный молодости. Они горели желанием показать себя в деле. Энтузиазм и воодушевление следовало поддерживать в качестве базовых ценностей, а там, где их не было, следовало пробудить.
Не было очевидных отношений "начальник — подчиненный", признававших только приказы и безусловное подчинение. Взаимоотношения между офицерами, сержантами и военнослужащими других званий складывались как отношения между более старшими по возрасту и более опытными солдатами и зелеными новичками. Авторитет офицера заключался в том, что он был образцом для подражания и наставником для молодых солдат. Офицеры старались воспроизвести отношения подобные тем, какие бывают в семье (настолько, насколько это возможно в условиях войны).

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Молодых людей учили брать на себя ответственность, быть готовыми к самопожертвованию, не бояться принимать решение, быть дисциплинированными, прививали им чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Если офицеры видели, что их молодые подчиненные уже проявляли эти качества, то их учили дальше. Руководство дивизии было убеждено в том, что молодые солдаты достигнут большего, если проникнутся пониманием и необходимостью выполнения поставленной задачи, будут правильно понимать свою роль в этом. Таким образом, обычной оперативной процедурой стал анализ полученных приказов, исходя из всесторонней оценки сложившейся обстановки.

В ходе подготовки личного состава избегали муштры и церемониалов. Все было сосредоточено на обучении ведению боевых действий, и этот процесс проходил в условиях, максимально приближенных к обстановке реального сражения. Физическая закалка достигалась через спортивные занятия; форсированные марш-броски не одобрялись и считались ненужными и вредными.

...Совершенствовалось искусство меткой стрельбы. Эти занятия проходили исключительно в полевых условиях. Никаких учебных стрельб на обычных гарнизонных стрельбищах не проводилось.

...Особый акцент делался на маскировку и бесшумность передвижений, а также обеспечение безопасности связи, поддержания секретности. И главное, боевая учеба должна была проводиться днем и ночью, в условиях приближенных к боевым, включать в себя, в частности, и отработку техники ближнего боя".

Курт Майер, командир 12-й танковой дивизии СС "Гитлерюгенд", сформированной из 17-18-летних юношей в 1944 году, отрывок из книги "Гренадеры". На фото – Майер в ходе немецкого контрнаступления под Харьковом в 1943-м, в ходе которого немецкий корпус СС отступил из города, а затем, уступая в силах, нанес контрудар, разгромил три преследовавших их советских армии и снова захватил Харьков.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини України Новини політики війна Публікації Збройні Сили України
Джерело: Юрий Бутусов
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