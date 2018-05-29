Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне

Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается, покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением?

Да куда в такой обуви дойдете? Позор! Три года устраняют недостатки, покупают за свои деньги, но плевать на качество и Минобороны, и самим военным, и производителю – везде коррупция, критикам давно закрыли рот.

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Вот такие острые проблемы в РОССИЙСКОЙ армии, где новая модель летней обуви далеко отстает по своему качеству... даже от украинских "Таланов"!

Новые летние берцы российской армии включили в комплект экипировки каждого российского военнослужащего с 2015-го года. Российские берцы не выдерживают даже один сезон, и разваливаются, и затем военные покупают себе уставные берцы за свой счет. Вот как описал проблему известный российский блогер и военный обозреватель Денис Мокрушин:

"В 2015 году в армию стали поставлять новый тип летних ботинок: вместо полностью кожаных военнослужащие получили ботинки с тканевыми вставками.

Радость от обладания новинкой быстро сменилась разочарованием: качество обуви оказалось ужасным. Текстиль быстро истрепывался и рвался, подошва отрывалась и лопалась. Начальник вещевого управления штаба МТО ВС РФ полковник Демчик предложил мне встретиться.

Мы переговорили в конце июня 2016 года: полковник и представитель фабрики-производителя уверяли меня, что проблемы с ботинками уже решены и в 2016 году в армию пошла качественная и хорошая обувь. Увы, практика показала, что и эти ботинки оказались совсем не идеальными: подошва продолжала отклеиваться и лопаться, не успевая дожить до конца даже одного сезона.

В результате в 2017 году начались поставки в армию улучшенной версии летних ботинок, которые, видимо, должны были стать лучше предыдущей улучшенной же версии. Если поначалу и была надежда, что хоть с третьего раза получится сделать хорошо, то она опять же была разбита практикой. У кого-то подошва стала отклеиваться уже на второй день носки, у кого-то через несколько недель, у кого-то через месяцы. Если раньше быстро рвались текстильные вкладки, то теперь можно щеголять дырами и на заменившей ее коже.

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Как сказал мне один из военнослужащих, в его подразделении весь сезон в этих ботинках отходить могут только офицеры, которые чаще используют офисную форму и ходят в туфлях. При постоянной же носке ботинки у кого скоро, у кого-то не очень, но выходят из строя еще до конца одного сезона "весна-осень".

Есть прецеденты, когда один военнослужащий за сезон сменил 4 пары ботинок, которые одна за одной приходили в негодность. Сейчас и с заменой ботинок возникают проблемы.

Один из военнослужащих пояснил мне, что им ситуацию обрисовали так: производитель готов произвести замену только один раз, дальше если что с обувью не так – покупайте сами.

В итоге командование неофициально разрешает покупать себе ботинки, похожие на армейские, но на тот же развод следует выходить в уставной обуви.

Проблеме с летними ботинками полных три года, сейчас уже четвертый сезон идет. Но решения ей почему-то не видно. Получается, что производители ботинок якобы все это время заменяют по нескольку раз в год за свой счет ботинки, но в минусе удивительным образом не остаются (иначе зачем им все это?). Армия же исправно это все берет, берет и берет, как-будто никто из ответственных лиц вообще не видит, что они берут".

Да, такую статью надо министру обороны Украины распечатать, да стену кабинета – кое в чем российской армии уже надо поучиться и позавидовать украинской! Оккупанты грозятся поработить весь мир дырявым берцем! У них все тихо, никого эти армейские проблемы не беспокоят, наглядно видно отличие в отношении к людям у нас и у них.

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